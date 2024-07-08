網評：冒牌教授緣何成為某些學術活動座上賓

中評社北京7月8日電／網評：“冒牌教授”緣何成為某些學術活動“座上賓”



來源：新華每日電訊



兩年間在全國多地參加10餘場學術活動，多次到知名高等學府公開演講，學術文章還曾在論文征集中獲獎……然而，看似社會地位與理論功底兼具的“學術大咖”魏新河，竟是一個“冒牌貨”。



近日，“魏新河教授是誰”的問題，引發輿論熱議。據報導，一名自稱“遼寧理工大學教授魏新河”的人，近年來活躍於傳統文化、思政教育、新聞理論研究、法學等領域的學術論壇。然而，我國並沒有“遼寧理工大學”。而且這位“魏新河”，一會兒是“遼寧理工大學文化旅遊學院教授”，一會兒又是“遼東理工大學馬克思主義學院教授”；上次還是“遼寧工業大學旅遊管理學院副教授”，下回又變成了“遼東理工大學體育學院教師”。



7月4日，遼寧錦州市林業和草原局發布通告稱，魏新河是錦州市林業和草原局的一名工作人員。2022年以來，他為提高知名度等個人目的，多次以虛假身份參加學術交流活動。目前，因涉嫌招搖撞騙罪，魏新河已被公安機關依法採取刑事強制措施。



一個來自不存在的大學的“假教授”卻能四處“走穴”，成了諸多高端學術活動“座上賓”，甚至還獲了獎。這現實版的“貓鼠遊戲”，讓人啼笑皆非，也反映出一些學術活動看似“熱鬧”，實則“虛胖”。