中評社北京7月8日電／網評：用好試點，有序推進節能降碳



來源：人民日報



以更高水平更高質量推進節能降碳工作，需要繼續以因地制宜為方針，以可行方法為追求，拓展節能降碳攻堅領域，拓寬綠色低碳經濟發展路徑。



海濱矗立起“大風車”和“閃光板”，不僅僅是風景線，更是能量場，江蘇鹽城依托“風光”資源構築綠色發展新優勢；“出鐵不見鐵”、工作無煙塵、廠區成花園，陝西鋼鐵集團龍鋼公司降碳減污有秘訣……今天，綠色低碳發展為建設人與自然和諧共生的現代化構築堅實基礎，實實在在增進了民生福祉。



習近平總書記在青海考察時強調，“有序推進重點領域節能降碳”。何為“有序”？有先有後、次序分明，快慢均衡、條理清楚，才稱得上有序。試點推進，點面結合，正是有序推進重點領域節能降碳的重要體現。2023年底，國家發展改革委發布首批碳達峰試點名單，確定了25個城市和10個園區為首批碳達峰試點。如今半年多時間過去，各地因地制宜的新探索新實踐，為推進能源結構優化調整、促進產業節能降碳等提供了有益借鑒。



試點是改革的重要任務，也是改革的重要方法。我國各地的能源結構、資源禀賦、區位條件均不相同，節能降碳面臨的困難與挑戰也不盡相同。正因為這樣，通過試點探索各具特色的路徑，總結破解共性問題的思路，再推廣為可借鑒、可操作的經驗，保證了改革積極穩妥、有序推進。從目前試點推進情況看，對一些行之有效的方法不妨及時提煉推廣。



比如，“無形之手”和“有形之手”，猶如綠色低碳發展的“兩翼”，堅持有效市場和有為政府相結合，才能保證形成合力。從廣東深圳的情況看，當地通過市場化手段優化能耗指標配置，碳市場年均流動率連續多年位居全國首位，製造業企業在納入深圳碳市場的10個履約年度中，碳排放強度累計下降48%。充分發揮市場的價格發現作用，引導碳排放指標向低排放、高附加值的高質量項目流動，綠色發展的道路就會越來越寬闊。