中評社北京7月8日電／網評：保障關鍵基建安全 確保國際樞紐地位



來源：大公報 作者：陳克勤



保安局日前向立法會提交咨詢文件，計劃啟動《保障關鍵基礎設施（電腦系統）條例草案》立法，規管“關鍵基礎設施營運者”及“關鍵電腦系統”。文件指出，關鍵基礎設施系統涵蓋能源、陸空交通、資訊科技等八大類基礎設施，營運者按法例有責任保障及通報事故，違反者最高罰款五百萬元，持續違法行為則會處以額外的每日罰款。



隨著科技智能化日益普及，香港的大型機構和基礎設施電子化程度亦越來越高。確保這些系統的安全，對香港多個國際樞紐中心的順暢運作，起著至關重要的作用。



機場顯示系統故障敲響警鐘



就在上月23日，香港國際機場的航班資料顯示屏幕系統便發生故障，歷時超過9小時，機場電子屏幕、網站及手機應用程式My HKG的航班資訊一度未能及時更新，令大批乘客未能透過顯示屏得知航班資訊。雖機場已啟動應急後備系統，惟顯示資訊的格式不同，旅客需要詢問工作人員，或查看手寫的航班信息，對出行的旅客造成不便。



靠手寫這種較為“原始”的方式告知旅客航班信息，無疑會令人產生“時空穿越”的錯覺。正如特首李家超對事件的評價：香港作為航空樞紐，航班顯示系統的故障不應出現。香港作為亞洲國際都會，每年來自全球各地的旅客來此旅遊或轉機，香港機場是他們對香港的第一印象，而香港機場一直以高效、專業、現代的形象，在全球機場排名中名列前茅，亦是國際航空機構評出的“全球五星機場”之一。今次事件加上去年的台風天氣下交通安排不暢順，都會對香港的國際形象造成負面影響。



今次事件中，後備系統未能完全發揮作用，亦充分反映保障關鍵基礎設施系統安全的必要性和重要性。透過立法，進一步確保大型基建設施的運營機構對相關係統的運作安全負起責任，建立行之有效的應急方案，對香港多個樞紐地位所起到的保障作用無疑是關鍵。