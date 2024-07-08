網評：利好接踵而至　香港新一輪大發展可期

中評社北京7月8日電／網評：好消息接踵而至 香港新一輪大發展可期



來源：大公報 作者：葉建明



香港回歸祖國27年之際，各種好消息接踵而至：國家商務部與特區政府已實質性完成CEPA服務貿易協議新一輪修訂磋商；港澳永久性居民中的非中國籍人員，可獲簽發“港澳居民來往內地通行證（非中國籍）”……最新的消息是，《政府租契續期條例》刊憲生效。首批376份於2030年底前到期的一般用途地契，跨越2047，全部獲自動續期50年，業主毋須補地價，只需繳納地租。



人們普遍相信，趨勢是從樁樁件件事情的集合中逐漸形成的。上述好消息，雖然看似表達的是不同類事情，但其間反映的卻是同樣的發展趨勢：香港拓展的空間越來越大，發展的確定性進一步增加，競爭優勢將擴大，越來越好的未來可以預見。



“一國兩制”是香港最大優勢



先看內地與香港已實質性完成CEPA服務貿易協議新一輪修訂磋商。CEPA及其系列協議自2003年簽署以來，內地與香港共同構建了符合世貿組織規則的自由貿易協議。通過CEPA，內地對香港已全面實現貨物貿易自由化，在服務貿易領域也取得顯著進展。目前，在服務貿易領域，內地對香港服務業開放部門已達到153個，占世貿組織全部160個服務貿易部門的95.6%。本次磋商就內地對香港服務貿易領域的開放措施達成了初步共識，針對香港特別具優勢的服務領域，包括法律、金融等，將出台新的開放舉措。可以預見，這將進一步促進香港專業服務業的發展，為香港專業人士在內地發展拓展空間。