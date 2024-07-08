網評：近3900億元淨資金流入也算走資？

中評社北京7月8日電／網評：近3900億元淨資金流入也算“走資”？



來源：大公報 作者：卓銘



近年來，聲稱香港出現“走資潮”、變成“金融遺址”、“香港社會對未來感到絕望”雲雲等的“唱衰”論調不絕於耳。但不論某些人如何“睇死”香港，真實的數據卻反映出與他們口中完全相反的境況。據最新數字，去年香港錄得的淨資金流入近3900億港元。如果香港真的已經如一些人所說般“玩完”，為何還會有如此巨量的資金流入？做生意的人不會想倒錢落海，這正正說明，其實外界普遍看好香港的發展前景，而香港未來所擁有的機遇和潛力，斷不是幾聲嗡嗡蠅聲就能影響得了的。



據證監會本月發表的2023年度《資產及財富管理活動調查》報告，香港管理的資產規模穩處31萬億港元以上，增長約2.1%，當中約三分之二的資產來自香港以外的投資者。私募基金管理的資金規模去年亦錄得穩健增長，規模超過17000億港元，繼續穩坐亞洲區內第二大私募基金管理中心的地位。更重要的是，受惠於私人銀行和私人財富管理業務的強勁表現，去年錄得的淨資金流入接近3900億元，較2022年增長超過3.4倍。而在香港註冊成立的基金的資金淨流入亦持續增加，去年淨流入超過870億港元，按年大幅增加超過90%。



“走資論”與事實不符



這幾個數字說明了兩個事實：第一是所謂的“走資論”根本是子虛烏有。如果近3900億元的淨資金流入都算“走資”的話，那恐怕全世界根本沒有地方能稱作留得住資金了。事實上，還有很多數據都能說明香港持續吸引投資和資金，如去年年底，香港銀行總存款額為16.22萬億港元，按年增長5.07%。據四大國際會計師事務所之一的畢馬威事務所發布的報告，去年港股首次公開募股（IPO）集資額也位於全球第六，高於倫敦、東京和新加坡等金融中心。