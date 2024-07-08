網評：無須擔憂香港“外資撤退”

中評社北京7月8日電／網評：外資淨流入



來源：大公報



過去的一年，香港金融市場充滿挑戰。一些人擔心的“外資撤退”是否出現？所謂“國際金融中心遺址論”有沒有根據？證監會將於本月發表2023年度的《資產及財富管理活動調查報告》，將給出答案。



財政司司長陳茂波在昨日發表的網志中，率先披露了一組數據。去年香港股市整體上下跌了一成多，但香港管理的資產不減反增，超過31萬億港元之上，增幅為2.1%，當中三分之二的增長來自香港以外的投資者；私募基金管理的資金規模去年亦錄得穩健增長，規模超過17000億港元，穩坐亞洲區第二把交椅；受惠於私人銀行及私人財富管理業務的強勁表現，去年錄得3900億港元的淨流入，比2022年增加3.4倍；在香港註冊成立的基金的資金淨流入為870億港元，按年勁增90%。



更多的資本正在流入香港。“新資本投資者入境計劃”實施四個多月，收到近4000宗查詢，340多宗正式申請，特區政府原則上批准了117宗個案。若這300多宗全部獲批，以3000萬港元的投資門檻計算，預計為香港帶來逾100億港元的收入。



還有，隨著粵港澳大灣區居民的儲蓄不斷上升，在兩地金融市場互通不斷深化和擴容下，更多大灣區內地居民有意將部分資產配置在香港，這有助香港資產及財富管理市場的發展。跨境理財通2.0版今年二月底生效，參與計劃的個人投資者增至42000人，涉及的資金跨境匯劃金額亦增加了440億港元。