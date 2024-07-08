中評社北京7月8日電／港媒社評：同舟共濟 適當調整公屋租金



來源：大公報



房委會資助房屋小組下周審議今年公屋租金的檢討結果，如果建議上調租金並不令人意外，相信政府的方案是權衡利弊後的最佳選擇，不會對租戶構成太大的負擔。事實上，香港厘定公屋租金早有一套成熟的制度，對於有特別困難的租戶，會有相關豁免及補貼方案，還會推出體恤措施，相信有關調整會得到租戶的理解及公眾的支持。



香港約270萬人居住於公屋，占全港總人口的36%。公屋租金每兩年檢討一次，以貼近市場變化及通脹，但因涉及面廣，每次檢討都備受輿論關注。新一輪檢討在本年中期舉行，各界預期租金上調是大概率的事。



一方面，香港過去兩年累積了一定的通脹；另一方面，私人樓租金在多項因素影響下持續上升。根據市場調查，去年私樓租金整體上升6.8%，而今年有望再增加一成。在大嶼山的東湧，一個約400呎的單位，月租已達18000元，市區租金只會更高。反觀同等面積的公屋，租金約2000元左右，即使公屋租金按機制最多增加一成，同私人市場相比仍是差天共地。



最重要的是，得益於經濟﻿復甦，香港工資收入在過去兩年間持續上升，足以抵銷公屋租金的加幅。去年，香港打工仔平均加薪4.1%，今年平均加薪3.2%，可見公屋加租不至於對租戶構成太大壓力。



更何況，特區政府有租金援助計劃，特別有困難的公屋租戶可獲租金減免，現時有2萬多戶符合資格。特區政府還有租金津貼計劃。過去的財政預算案常有公屋免租舉措，今年的財政預算案仍為公屋租戶提供差餉寬免。有關措施，確保香港不會出現租戶交不起租金的情況。