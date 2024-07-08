免簽政策持續優化　中國入境旅遊持續爆火

中評社北京7月8日電／據新華社報導，國家移民管理局7月5日通報，今年上半年全國各口岸入境外國人1463.5萬人次，同比增長152.7%。其中，通過免簽入境854.2萬人次，同比增長190.1%。這些來到中國的外國遊客，隨手拍攝旅遊視頻、發布生活體驗、進行社會觀察……一個個生活化的視頻展現出了安全友善、“科技範兒”十足的中國樣貌。



近年來，中國免簽政策持續優化，“朋友圈”持續擴容。新版外國人永久居留身份證“五星卡”簽發啟用、全面實施外國旅遊團乘坐郵輪入境免簽政策、中國72／144小時過境免簽政策適用國家範圍不斷擴大……越來越多的外國遊客和外國博主來到中國，在全球網絡社交媒體平台掀起一股“China Travel（中國游）”熱潮。多個海外社交媒體數據顯示，“China Travel”已成為熱門搜索詞條，相關瀏覽量超7億次。在外國友人一句句“好City啊！（意為時尚、現代化）”的震撼與贊嘆中，中國城市的獨特魅力不斷展現。



在外國友人的鏡頭下，中國的安全性真實可見。一位博主將電腦和裝有錢的背包放在一家商店的桌上後離開，一小時後返回發現，物品原封未動；還有女性博主在凌晨拍攝了中國城市安靜有序的夜市場景。這些鏡頭，是“中國是世界上最安全的國度之一”的最好例證。



在外國友人的鏡頭下，中國城市建設現代感十足。世界高層建築與都市人居學會的數據顯示，截至目前中國擁有3000多座摩天大樓，位居全球第一。全球擁有最多摩天大樓和超高層建築的前10個城市，中國占6個。不僅如此，外國遊客手中體現中國飛機、高鐵、城市輕軌等交通便利的視頻，也成了各大社交媒體的“流量密碼”。