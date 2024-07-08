U17男籃世界杯中國隊獲13名

（來源：新華社） 中評社北京7月8日電／據新華社報導，7日，中國隊在土耳其進行的2024年國際籃聯U17男籃世界杯中獲得第13名。中國籃協青訓總監、U17男籃領隊張斌和主教練李曉勇表示，這次比賽有遺憾、有收穫，未來需要更多類似的高水平比賽來幫助中國隊後備人才的成長。



本次比賽中國隊戰績3勝4負，比較可惜的是在與立陶宛隊的交叉賽中沒能抓住勝機，與八強失之交臂。隨後，在與埃及隊的比賽中，郇斯楠因傷缺陣，中國隊籃板球吃了大虧，又遺憾地錯過了進入前12名的機會。



張斌認為，在這次備戰過程中，中國隊參加了在德國曼海姆的邀請賽和在法國的熱身賽，得到了很大的鍛煉。從熱身賽輸法國隊42分到U17世界杯小組賽贏法國隊3分，可以反映出高水平比賽的價值和意義。



主教練李曉勇表示，本次世青賽經過教練組和運動員的共同努力取得了第13名的成績。雖然未能進入前八名有些遺憾，但隊伍體現了頑強作風和拼搏精神。尤其在最後一場對幾內亞隊的比賽中，在一度落後近10分的情況下逆轉取勝，球員通過大賽的鍛煉增強了自信心，處理球更加果斷成熟，但還需要在破全場緊逼上多下功夫。通過一系列比賽的鍛煉，李悅洲、張博源、郇斯楠、傅文昊等一批隊員未來可期。