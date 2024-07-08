國家農產品質量安全例行監測合格率98%

中評社北京7月8日電／據人民日報報導，農業農村部5—6月組織開展2024年第一次國家農產品質量安全例行監測，抽檢蔬菜、水果、茶葉、畜禽產品和水產品等5大類產品7835批次樣品，涉及104個品種和135項參數，總體合格率98%，同比上升0.5個百分點。



據介紹，今年第一次例行監測共抽檢了31個省份108個大中城市的950個蔬菜水果茶葉生產基地、165輛蔬菜和水果運輸車、160個養殖場、212輛水產品運輸車、464個暫養池、839個農產品批發（農貿）市場等。監測結果顯示，蔬菜、水果、茶葉、畜禽產品和水產品合格率分別為97.8%、97.4%、98.5%、99.4%和95.9%。



從監測品種看，抽檢的蔬菜中，水生蔬菜、食用菌、莖類蔬菜全部合格，瓜類、芸薹屬類、茄果類蔬菜合格率分別為98.8%、98.7%、98.5%。抽檢的水果中，蘋果、西瓜、葡萄、梨等品種合格率分別為100%、100%、100%、97.9%。抽檢的茶葉中，紅茶、綠茶合格率分別為100%、98.1%。抽檢的畜禽產品中，豬肉、豬肝、牛肉、羊肉、禽蛋、禽肉合格率分別為100%、100%、99.6%、99.4%、99.3%、98.2%。抽檢的水產品中，對蝦、鱅魚、克氏原螯蝦全部合格，鰱魚、烏鱧、鯉魚、草魚、羅非魚合格率分別為98.9%、98.7%、98.1%、97.9%、97.8%。



農業農村部已將監測中發現的問題通報各地，要求地方農業農村部門限期查清問題，跟蹤開展處置，消除問題隱患。針對重點問題品種，開展藥物殘留攻堅治理，組織全覆蓋建檔立卡，開展上市出塘批批速測，強化日常巡查檢查，實施月月抽檢月月通報，強化督促考核。