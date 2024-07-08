警方：對抗勢力轉地下　港國安風險仍在

中評社北京7月8日電／據大公報報導，警務處副處長（國家安全）簡啟恩表示，香港國安法實施後，街頭暴亂或大型活動數量大減，甚至銷聲匿跡，但國安風險並非如此簡單地消失。



簡啟恩昨日出席電視節目表示，自2020年11月設立國安舉報熱線以來，截至今年6月底，共收到逾75萬宗舉報。其中，約一至兩成舉報可跟進，反映出香港市民對國家安全的重視。



目前香港面臨三大國安風險，包括美西方干預、軟對抗、本土恐怖主義。簡啟恩說，美西方仍不停地干擾香港事務，借包括法庭審訊、警方拘捕事件等不同方式試圖圍堵國家、遏制國家發展，他們利用香港這窗口去做這些事情，從而增加香港的國安風險。至於軟對抗，相關行為轉趨地下化，不法分子被香港國安法和維護國家安全條例震懾，而不敢明目張膽去做，但會在周邊做所謂“打擦邊球”，利用妖言惑眾，或是假新聞、假消息等在日常生活中滲透、做軟對抗，令人潛移默化，當找對時機時，就可能煽動人們出來“搞事”。



簡啟恩強調，若市民是“純粹表達自己的意見”，那麼不論次數多寡都沒有問題；但若意圖煽動推翻政府或憎恨政府，背後有外國勢力，行為就已變質。他指出，最擔心有些人思想極端化，找對時機便去做極端恐怖主義行為，並強調這些行為並非沒有發生過，例如2021年的七一刺警案、甚至數人一起買槍、軍訓、製造炸彈，指他們目的是威逼政府，甚至罔顧市民生命，希望大規模地造成傷害。