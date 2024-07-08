兩岸學子論壇暨兩岸和平發展研討會在廈召開

會議全景（圖源：主辦方供圖） 中評社廈門7月8日電／為慶祝廈門大學台灣研究所改制升格為台灣研究院20周年和兩岸關係和平發展協同創新中心被正式認定進入國家級“2011計劃”10周年，第十屆兩岸學子論壇暨新時代推動兩岸關係和平發展學術研討會於7月8日至9日在廈門大學隆重舉行。本次會議規模更盛大、形式更多樣、交流更深入、互動更熱烈、領域更全面、成果更豐富，吸引到約400位專家學者及青年學子與會，共收到來自新加坡南洋理工大學、日本愛知大學、北京大學、上海交通大學、浙江大學、中國人民大學、台灣大學、澳門大學、香港嶺南大學等國內外、海峽兩岸和港澳地區60餘所知名高校學子的學術論文120篇，微視頻20餘個。

本屆兩岸學子論壇暨新時代推動兩岸關係和平發展學術研討會由中華全國台灣同胞聯誼會指導舉辦，兩岸關係和平發展協同創新中心、海峽交流文化中心主辦，廈門大學研究生院、廈門大學學生工作部（處）、廈門大學台港澳事務辦公室、共青團廈門大學委員會協辦，廈門大學台灣研究院負責承辦。包括開幕式、致謝、主題演講、研究生代表主題發言、分論壇研討、微視頻展播、學術總結匯報、閉幕式及頒獎典禮、新書出版首發儀式等部分，各地專家學者和青年學子匯聚一堂，加強學科交流，激發思想創新，增強情感融合。



開幕式由兩岸關係和平發展協同創新中心主任、廈門大學台灣研究院教授劉國深主持。劉國深隆重介紹了參與本屆會議的各位嘉賓，對各位專家學者和青年學子的蒞臨表示熱烈歡迎，對長期關心和支持“兩岸學子論壇”的各方力量表示衷心感謝。



廈門大學原校長、兩岸關係和平發展協同創新中心原理事長朱崇實在致辭中指出，兩岸關係和平發展協同創新中心及其所在的廈門大學台灣研究院，是廈門大學涉台研究領域的核心機構，一直以來都扮演著獨特的角色，發揮著不可替代的作用，為國家和區域決策、兩岸融合發展實踐提供了有力的智力支持，希冀兩岸專家學者和青年學子能夠推動兩岸關係和平發展事業不斷向前邁進。



中華全國台灣同胞聯誼會副會長楊毅周代表中華全國台灣同胞聯誼會對本次研討會的召開表示熱烈祝賀。他指出，黨的二十大報告和《中共中央 國務院關於支持福建探索海峽兩岸融合發展新路 建設兩岸融合發展示範區的意見》為推動兩岸關係發展、促進兩岸交流提供了政策支持，兩岸學子論壇十年來堅持為兩岸青年學子提供專業性學術交流平台，促進兩岸青年學術交流和融合，此值兩岸學子論壇十周年之際，期待兩岸同胞進一步加強交流交往，共鑲學術盛宴。