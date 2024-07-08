愛國教育須政府和社會共同參與

中評社北京7月8日電／據大公報報導，政府今年4月8日宣布在“憲法和基本法推廣督導委員會”下成立“愛國主義教育工作小組”，以協調政府部門和非政府機構推動愛國主義教育，與《中華人民共和國愛國主義教育法》內容對接，在不同層面加強國家歷史文化和國情教育，傳承和弘揚愛國主義精神。曾國衛指出，該工作小組已設立四個分組，即學校教育分組、本地社區、歷史政經文化分組及傳媒宣傳分組，一同研究及推動愛國主義教育方面的工作。“我們有好多想法，相信在全面展開後，一定會提升市民的愛國意識和情懷”。



以軟方式令市民提升愛國情懷



曾國衛表示，自從小組成立以來，成員們都在積極探索如何深化愛國主義教育。他強調，愛國主義教育的推動不應僅限於政府行為，而是必須凝聚社會各界的力量，並獲得廣大市民的積極參與，這樣才能保證愛國主義教育的持續成功與發展。曾國衛認為，希望以一個軟性、打動人心的方式去令市民認識國家和民族，進而提升愛國情懷。目前小組的秘書處收到不同界別的建議，成員會積極討論、協調、推進，令工作有效實施。



今年是中華人民共和國成立七十五周年，曾國衛表示，國慶節活動也是小組重點工作之一，小組會趁著這個普天同慶的日子里，推動不同的愛國主義教育活動，目前小組正在積極研究，希望在國慶節期間，推出不同方式的活動突顯愛國主義精神，以提高市民的愛國意識，增加市民對國家的歸屬感、自豪感。