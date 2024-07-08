儲能消防安全產業創新發展高峰論壇成功召開

中評社北京7月8日電／據新華社報導，7月6日，由中關村儲能產業技術聯盟、中國消防協會消防電子分會、中國消防協會電氣防火專業委員會主辦，哲弗智能、維諦技術聯合主辦的第二屆儲能消防安全產業創新發展高峰論壇在滬成功召開。



上海市應急管理局黨委書記、局長馬堅泓出席，來自應急管理部、科研院所、儲能系統集成商、消防技術廠家等產業鏈相關企業代表近500人齊聚一堂，為儲能產業安全藍圖添磚加瓦，推動儲能產業向高質量發展邁進。上午開幕式由中國消防協會消防電子分會秘書長張穎琮主持。



上海市工商業聯合會黨組成員、副主席汪劍明在致辭中指出，儲能環節的突破是新能源發展的關鍵，儲能安全產業大有可為，這已經從行業共識變成全社會關注。當前我國儲能行業步入到了發展的快車道，上海擁有豐富的科技和產業創新的資源，也擁有著堅實的新能源相關產業基礎，為儲能和安全產業的發展提供了良好的人才，技術，資金和場景的支持，我們相信儲能及安全產業將在上海，尤其是浦東這片改革和創新的熱土上迎來新的發展機遇。



中國消防協會副會長、秘書長曹忙根在致辭中強調，高速發展的儲能產業面臨諸多安全隱憂。電化學儲能電站火災非常危險，火災復燃幾率高，火場毒性大、爆炸風險高，現場消防撲救困難。因此儲能消防安全風險的早期預警監測和早期處置撲救極為重要。中國消防協會也將在後續的學術交流、科普宣傳、科技創新和團體標準等工作中鼎力支持儲能行業的發展。



上海市浦東新區區委常委、統戰部部長張峰在致辭中介紹，儲能消防安全產業作為推動能源綠色低碳轉型的重要裝備基礎和關鍵支撐技術，是產業發展的重點領域和高質量發展的關鍵環節，更是浦東產業路徑升級，提升產業生態競爭力的重要方面。相信儲能消防安全，在未來浦東改造提升傳統產業，培育壯大新興產業，引領催生未來產業方面必將發揮更加重要的質變、裂變作用，“儲能與消防安全”的雙向奔赴，也必將成為浦東提升智能終端產品的標識度和影響力的重要一環。