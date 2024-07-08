完善選制　區議會展現全新面貌

中評社北京7月8日電／據大公報報導，特區政府去年完成了重塑區議會及強化地區治理架構的工作，全面落實“愛國者治港”原則。第七屆區議會於今年1月1日上任，在經完善的地區治理體系下展現全新面貌。曾國衛指出，今次區議會選舉順利完成，意義尤為重大。一方面經重塑後的區議會順利產生，大大有利社區的民生工作和市民安居樂業的福祉；同時亦完成了特區全面貫徹落實“愛國者治港”原則至管治架構的最後一塊拼圖，令“一國兩制”得以行穩致遠，特區得以長治久安。他又提到會繼續完善選舉安排，令選舉安排更加人性化及安全有序，當中涉及一些法律程序，需要修例配合。



曾國衛表示，過去有一些反中亂港分子透過煽動性、嘩眾取寵的方式進入議會，這些行為在立法會和區議會中造成了混亂，導致特區政府的施政難以有效進行。然而，隨著選舉制度的完善和“愛國者治港”原則的落實，香港的行政立法良性互動，相輔相成，共同為國家和香港的利益進行議政。“過去想做但做不到的工作都有效進行，包括基本法23條立法”。區議會方面，過去泛政治化，民生工作棄之不理的情況已經消失，新一屆區議會在今年1月正式履職，470位區議員幹勁十足，各司其職為地區事務做出貢獻。



研究優化選舉流程



曾國衛續說，十八區關愛隊已經投入服務，區議會和地區關愛隊與各政府部門保持密切溝通、合作無間，集中處理地區事務、關注民生問題、協助政府向居民解釋政府政策、增強地區凝聚力，促進政府與市民之間的良性互動。包括區區日夜都繽紛，迅速處理突發事故如暴雨、火災、停電等，減低市民所受的影響。“我相信透過新的治理體系發揮的作用，可以提升市民的幸福感和獲得感”。



明年年底是新一屆立法會換屆選舉，曾國衛表示，在完善選舉制度的同時，亦要不斷完善選舉安排，確保選舉能夠公平公正、誠實，同時做到安全有序、人性化以及高效。他提到，已經開始重新梳理選舉的流程環節，希望能夠不斷簡化優化，令選舉更加有效去運作。



至於邊境投票站的安排，曾國衛說，過去兩次選舉，包括立法會和區議會選舉，局方都會因應實際的情況，採取不同的安排，主要的目的是便利選民投票。至於會否升級、優化邊境投票的安排，目前仍然在檢視階段，並會適時公布有關詳情。