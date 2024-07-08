探索新發展路徑　助力國家深化改革

中評社北京7月8日電／據大公報報導，“融入國家發展大局是特區政府工作的重中之重，國家發展始終是香港發展的最大依托，我們會積極不遺餘力去推進。”政制及內地事務局局長曾國衛接受《大公報》訪問時表示，香港融入國家發展大局，是“一國兩制”的應有之義，也是香港未來發展的動能及方向。在本屆政府成立之初，成立了“融入國家發展大局督導組”，宏觀推進和督導融入國家發展大局的工作。



經過督導組兩年的不懈努力，推動大灣區建設的工作成效顯著，一系列的政策包括港車北上、大灣區高端人才流動、港資港法港仲裁等政策陸續出台，並深受社會各界歡迎。



曾國衛表示，政府與廣東省部委、澳門方面都有共識，會積極促進大灣區高質量發展，同時助力國家深化改革。



曾國衛表示，在兩年期間，督導組已經形成一個完善的推進模式，包括調查研究、統籌協調及監督落實，推動大灣區建設的工作效果顯著，成果也十分豐碩，不同政策措施相繼落實，得到社會各界的歡迎和支持。其中包括港車北上、大灣區高端人才流動、跨境理財通2.0、港幣─人民幣雙櫃台模式、跨境數據流動、港資港法港仲裁、灣區標準等政策。這些新政策、新措施對香港企業和人才用好灣區機遇，以及推動大灣區各城市間的高水平融合發展，都發揮了關鍵作用。



香港有所需 國家必有應



中央賦予粵港澳大灣區“一點兩地”全新定位，要求把粵港澳大灣區建設成為新發展格局的戰略支點、高品質發展的示範地、中國式現代化的引領地。曾國衛指出，這是我們未來的發展方向和任務。目前，特區政府、廣東省政府各部委、澳門政府都在朝著這個目標努力，共同推動大灣區的高質量發展。



曾國衛強調，中央對香港過去40多年在國家改革開放中的成就給予了高度評價，並期望香港能夠發揮其傳統優勢，包括高度國際化、市場化和法治化。同時，香港應不斷探索新的發展路徑，在實現自身快速發展的同時，助力國家深化改革。