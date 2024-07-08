﻿巴塞羅那居民示威　反對過度旅遊

中評社北京7月8日電／據大公報報導，法新社稱：全球第二大旅遊國家西班牙近期飽受“過度旅遊”困擾，民眾示威不斷。當地時間6日，近3000名巴塞羅那民眾走上街頭，抗議過度旅遊造成的影響。根據警方統計，約有2800人沿著巴塞羅那海濱區遊行，要求建立新的經濟模式，以減少每年數以百萬計到訪的遊客。



70歲的社會學家約爾迪.古伊烏說：“我並不反對旅遊業，但在巴塞羅那，過度旅遊讓我們的城市變得難以生存。”



據統計，作為僅次於法國的第二大旅遊國家，西班牙在2023年接待了8500萬人次的外國遊客，比上一年增長了18.7%。根據當地政府資料，位於西班牙東北岸、擁有聖家堂等國際著名景點的巴塞羅那，常住居民人數160萬，去年接待的遊客卻超過1200萬人次。當局表示，市內房價在過去10年飈漲68%；這是示威活動的主要議題之一，另外示威者也抗議旅遊業對這座城市的商業活動和工作條件造成的影響。



為了對抗“過度旅遊的負面影響”，由社會黨籍科博尼領導的市議會此前宣布，目前市內旅遊用出租公寓超過1萬間，到了2028年將實施禁令，不再出租給遊客，好讓這些公寓重回地方租屋市場。這項宣告可能引發一場法律訴訟，也遭受旅遊公寓協會的反對，他們表示，如此只會助長黑市。在此之前，西班牙馬拉加、馬略卡島帕爾馬和加那利群島等旅遊熱點地區也發生了類似的示威活動。