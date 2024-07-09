外交部：對中塔關係發展前景充滿信心

外交部發言人林劍（中評社 海涵攝） 中評社北京7月9日電（記者 海涵）外交部發言人林劍7月8日在例行記者會上介紹，應塔吉克斯坦共和國總統拉赫蒙邀請，習近平主席於7月4日至6日對塔吉克斯坦進行國事訪問。這是習近平主席第三次訪塔，也是中共二十大後中國最高領導人首次訪塔，具有重要歷史意義。



林劍說，塔方高度重視此次訪問。拉赫蒙總統親自赴機場迎送。訪問期間，習近平主席出席了拉赫蒙總統舉行的歡迎儀式，同拉赫蒙總統舉行大、小範圍會談，就中塔關係、各領域互利合作以及共同關心的國際和地區問題深入交換意見。習近平主席向拉赫蒙總統頒授“友誼勛章”。兩國元首共同出席簽字儀式、共見記者以及援塔議會大樓和政府大樓落成儀式。習近平主席還出席了拉赫蒙總統舉行的歡迎宴會和小範圍茶敘。



林劍表示，兩國元首共同簽署《中華人民共和國和塔吉克斯坦共和國關於發展新時代全面戰略合作夥伴關係的聯合聲明》，宣布發展新時代中塔全面戰略合作夥伴關係，一致決定在更高起點構建世代友好、休戚與共、互利共贏的中塔命運共同體。兩國有關部門簽署了涉及經貿、互聯互通、關鍵礦產、安全、人文等領域20餘份合作文件。



林劍說，雙方商定以高質量共建“一帶一路”合作為主線，全面推進兩國發展戰略對接，加緊推進中塔公路二期關鍵路段改造等重大合作項目，深化礦產領域合作，助力各自現代化建設。雙方願全面加強人文交流合作，夯實中塔世代友好的民意基礎。用好中塔中醫藥中心、魯班工坊等平台，加緊推進互設文化中心，支持兩國在青年、媒體、智庫、婦女、教育等領域開展更多交流。雙方決心進一步加強安全合作，共同嚴厲打擊“東伊運”等“三股勢力”，維護兩國邊境安全，旗幟鮮明反對第三方干涉兩國內政，共同維護本地區安全穩定。雙方將在阿富汗問題上繼續加強溝通和協調，共同參與涉阿富汗機制合作。雙方高度評價中國同中亞合作成果，願不斷做優做強中國—中亞機制。中國已經接任上海合作組織輪值主席國，明年將在中國主辦上海合作組織峰會。歡迎拉赫蒙總統來華參會。中方願同塔方一道，積極踐行人類命運共同體理念及全球發展倡議、全球安全倡議、全球文明倡議，為世界和平和發展事業貢獻中塔力量。



林劍表示，此訪內容豐富、成果豐碩，成為中塔關係發展史上新的里程碑。我們對中塔關係發展前景充滿信心，中方將繼續毫不動搖推進中塔友好互利合作，無論國際風雲如何變化，中國永遠是塔吉克斯坦值得信任的朋友、可以倚重的夥伴、親密無間的兄弟。

