台青造訪烏拉蓋 兵團小鎮歷史多

參訪團一行人來到烏拉蓋管理區的兵團小鎮（中評社 袁曉麥攝） 中評社錫林浩特7月9日電（記者 袁曉麥）7月8日，由北京市台辦、內蒙古自治區台辦聯合主辦的“2024台灣青年邊疆行”參訪團抵達了烏拉蓋管理區，參觀著名電影《狼圖騰》、《海的盡頭是草原》的拍攝基地——兵團小鎮，深入學習紅色文化在構築中華民族共同體意識中發揮獨特作用。



據悉，烏拉蓋牧場，曾是兵團文化的重要發源地，如今，它巧妙地將紅色基因傳承、文旅融合與民族團結進步創建工作融為一體，成為鑄牢中華民族共同體意識的一塊重要陣地。為拍攝講述上世紀六十年代，大批知青奔赴內蒙古自治區，全力建設祖國邊疆的《狼圖騰》而設立兵團小鎮，如今已成為烏拉蓋景區極具特色的景點之一，也正是這一理念的生動體現。



台青鄧同學對中評社記者表示，他之前對兵團文化並不熟悉，但在參觀烏拉蓋管理區兵團小鎮之後，那段艱苦奮鬥、無私奉獻的歷史得以生動呈現在他面前。“這樣的歷史的回顧對我們而言也有很大意義，當代台灣青年也更應該把握時代的機遇，在廣闊天地實現大有可為。”



兵團小鎮內，豐富的紅色文化資源與優美的自然景觀交相輝映。台灣青年們在參觀《狼圖騰》、《海的盡頭是草原》等影視作品中的拍攝場景時，不僅能領略到烏拉蓋的自然之美，更深刻感受到了這片土地上發生過的感人故事。據介紹，在兵團小鎮內坐落著一座興蒙育嬰院，生動還原了“三千孤兒入內蒙”這段蒙古族人民與漢族人民守望相助、心手相連的草原佳話。電影《海的盡頭是草原》，正是以這一歷史事件為背景講述的故事，也曾在此取景拍攝。有幾位看過這部電影的台青向中評社記者表示，這部電影完整展現了內蒙古人民的博大胸懷，今天來到拍攝地更是讓他們深受觸動。



兵團小鎮盡頭的秀美草原風光，也給台灣青年留下了深刻印象。當聽說景區內提供騎馬項目時，有幾位台青躍躍欲試，想要感受騎上蒙古駿馬奔馳的感覺。他們騎上駿馬，馳騁在曾經見證過無數知青汗水與夢想的土地上，仿佛穿越回了那個充滿激情與挑戰的時代。



據悉，台灣青年邊疆行活動旨在邀請台灣青年實地感受祖國邊疆地帶的發展成就和民族風情，加強兩岸青年交流。在為期五天的參訪過程中，台灣青年們還將深入錫林郭勒盟各地，參觀體驗內蒙古獨特的民族文化和發展新貌，用腳步丈量邊疆，為推動兩岸關係和平發展貢獻青春力量。

