外交部：敦促美以負責態度維護網絡空間和平

外交部發言人林劍（中評社 海涵攝） 中評社北京7月9日電（記者 海涵）就中方相關機構發布報告進一步揭露美方散播“伏特台風”虛假信息，外交部發言人林劍8日說，中方強烈譴責美方不負責任的做法，敦促美方作出解釋並立即停止對中國的誣蔑抹黑，以負責任態度維護網絡空間和平與安全。



當日例行記者會上，有記者問：我們注意到最近一份由中國國家計算機病毒應急處理中心、計算機病毒防治技術國家工程實驗室和360公司發布的公開報告中，披露了美方自2023年以來集中炒作名為“伏特台風”的組織，在全球範圍內開展對華虛假信息行動，請問中方對此有何評論？



林劍說，事實上，今年4月中方相關機構已經披露了美方出於地緣政治目的，將“伏特台風”案例栽贓中國的醜聞。這份新的報告進一步揭露，這項虛假信息行動是由美國國家安全局、聯邦調查局等情報機構幕後策劃，美國國會反華議員、美國多個聯邦政府行政部門以及“五眼聯盟”國家網絡安全主管部門共同參與的一場輿論操控鬧劇。



林劍說，美方一直沒有對中方機構上份報告作出解釋，其國家安全局局長還在不停散播“伏特台風”虛假信息。更有甚者，新報告指出，美國政府向相關網絡安全企業施壓，要求其篡改可以佐證“伏特台風”是勒索軟件組織的技術報告，上演了一出現實版的“掩耳盜鈴”“欲蓋彌彰”。



“中方強烈譴責美方上述不負責任的做法，敦促美方作出解釋並立即停止對中國的誣蔑抹黑，以負責任態度維護網絡空間和平與安全。”林劍說。