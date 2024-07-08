央企加速布局新產業　投資併購打開新空間

中評社北京7月8日電／據經濟參考報報導，隨著相關部門一攬子行動舉措的落地，國資央企加速布局戰略性新興產業和未來產業，今年新增的大部分投資都流向了新領域新賽道。其中，在一些重點領域，央企投資併購動作頻頻，國字頭基金也加大投入力度，戰略性新興產業和未來產業發展空間進一步打開。



加快種子行業併購整合，完成上市公司豐樂種業的控股收購；打造高標準制種基地，開展不育系技術研究示範，建成“國投種業玉米種子產業互聯平台”；加強對擁有核心技術的性狀公司投資覆蓋，截至目前獲得國內糧食領域25張安全證書中的17張……今年入圍國資委首批啟航企業以來，國投種業突破不斷，全力構建良田良種、良機良法的產業集群。



這是國資央企加快布局新領域新賽道、培育發展新質生產力的一個縮影。去年以來，圍繞新一代移動通信、人工智能、生物技術、新材料等戰略性新興產業，未來信息等未來產業，國務院國資委啟動實施央企產業煥新行動和未來產業啟航行動，並在今年3月底遴選確定了首批啟航企業，在5、6月連續啟動第二批、第三批中央企業創新聯合體建設。



政策引導下，央企投入戰略性新興產業的力度顯著增強。據瞭解，按照國資委加快提高戰略性新興產業收入和增加值占比的考核要求，央企紛紛結合自身實際制定了發展戰略性新興產業的詳細方案，擴大投資成為關鍵詞。



以南方電網為例，與去年投資計劃相比，今年固定資產投資安排同比增長23.5%，新增投資主要用於大力推進戰略性新興產業發展布局和新領域新賽道拓展。據南方電網公司戰略規劃部介紹，公司將聚焦抽水蓄能、綜合能源、電動汽車充換電等業務，加快產業規模化發展。同時，重點突破新型儲能、虛擬電廠等尚處在成長初期的業務，並加大對大數據與人工智能等孵化期業務的支持力度。預計2024年，公司首批戰略性新興產業投資超過380億元。



從整體來看，2023年央企戰略性新興產業投資同比增長32.1%，戰略性新興產業營收占比提升了3個百分點。今年一季度戰略性新興產業投資總額則同比增長了42.9%。預計到2025年，央企戰略性新興產業收入占比將達到35%。

