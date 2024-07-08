疆電外送累計突破8000億千瓦時

中評社北京7月8日電／據新華社報導，新疆電力交易中心有限公司最新數據顯示，新疆自實現電力外送14年來，累計外送電量突破8000億千瓦時，其中新能源電量占比近三成。疆電外送不僅讓新疆將資源優勢轉化為經濟優勢，同時保障了我國能源安全。截至目前，新疆已有4條直達華中華東等地區的疆電外送通道，疆電外送範圍覆蓋全國20個省區市。