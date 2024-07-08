數字經濟產業生態日益豐富

伊利現代智慧健康穀全球智能製造產業園液態奶全球智造標杆基地智控中心。（圖源：新華社） 中評社北京7月8日電／據新華社報導，當前，以5G、雲計算、大數據、人工智能等為代表的數字技術深度應用，不斷催生新模式、新業態，在提高全要素生產率、帶動和創造就業等方面發揮重要作用，帶來經濟發展新機遇。



2023年，我國數字經濟核心產業增加值超過12萬億元，占GDP比重達10%。今年前5個月，軟件業務收入超4.93萬億元，同比增長11.6%；信息技術服務收入3.33萬億元，同比增長12.9%。“我們支持培育了一批質量評價、資產評估、交易撮合等數據服務商，數字經濟產業生態不斷豐富。”在日前舉辦的2024全球數字經濟大會上，工業和信息化部副部長辛國斌說。



夯實發展基石



我國已建成全球規模最大、技術領先的網絡基礎設施。工信部最新數據顯示，截至5月底，累計建成383.7萬座5G基站，占全球5G基站總數超六成，5G用戶普及率超60%，蜂窩物聯網終端用戶達24.65億戶，物聯網應用規模不斷擴大，IPv6地址資源供給豐富，數字經濟發展基石日益穩固。



“我們穩步推進雙千兆網絡部署，千兆城市達207個，已經實現市市通千兆、縣縣通5G、村村通寬帶。”工業和信息化部總工程師趙志國介紹，全國在用數據中心標準機架超過810萬架，算力總規模達到230EFLOPS、居全球第二位，存力總規模約為1200EB。



算力規模穩步提升有力支持了數據要素流動和利用，但如何把芯片集群組成高效算力提供服務，是業界各方正在探索的方向。“目前，國內有100多家企業提供智能算力，但很多時候供需不匹配。要把算力聯成網，打造統一的算力基礎設施。”中國信息通信研究院院長餘曉輝告訴記者，信通院在北京進行試驗，19家算力設施平台部署網關，實現全國10%的公共算力資源可訪問調度，初步驗證了技術可行性。



企業側，中興通訊通過提供算、存、網、數據中心等全系列產品及方案，滿足多樣化智算中心建設需求。“在算力方面，我們的芯片兼容適配國內外多個廠家的GPU、CPU，自主研發的芯片支持遠程直接數據存取標卡、智能網卡、數據處理器卡等多種形態，提供高性能、多樣化的算力內核和硬件加速。”中興通訊總裁徐子陽說。

