中評社北京7月8日電／深化改革擰緊預算“總開關”



來源：人民日報



優化支出結構，加強績效管理



深化改革擰緊預算“總開關”（財經眼）



《中華人民共和國預算法》明確規定，“各級政府、各部門、各單位的支出必須以經批准的預算為依據，未列入預算的不得支出。”從嚴從緊用好財政資金，必須管好預算這個“總開關”。



財政部門加快推進預算一體化改革，強化預算管理，同時樹立零基預算理念，以強有力的制度保障和技術支撐，使預算管理更透明、預算約束更剛性，更好推動黨政機關“習慣過緊日子”。



數字賦能，預算一體化形成管理閉環



登錄陝西省財政預算管理一體化監控平台，每一筆財政資金從預算安排到支付使用全過程一目了然。偏離使用方向、遲發職工工資的項目，都被亮燈預警。



陝西省財政廳國庫處處長尚海濤移動鼠標，點開新界面，可見財政與銀行、稅務、統計等系統相關數據的實時匯聚、“無縫”銜接。“系統可對資金進行全生命周期管理，既有順向環環相扣的控制機制，也有逆向動態可溯的反饋機制，實現了對財政資金全程追蹤、問效、問責。”尚海濤說。



預算管理一體化改革，是以統一業務規範和技術標準為核心，以一體化的信息系統為載體，推動各項預算管理制度系統集成、協同高效，有效解決以往由於財政系統標準不一、軟件眾多、條塊分割、上下斷層斷檔等問題導致的財政資金管理難度大等問題。

