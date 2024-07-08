中評社北京7月8日電／信息通信業新風向：擁抱AI 超越5G



來源：科技日報



“這台飛行汽車是小鵬匯天的最新款旅航者X2，特意從深圳運來。”在日前舉行的2024年世界移動通信大會（上海）（以下簡稱“2024MWC上海展”）上，中國電信的工作人員對觀眾介紹。旅航者X2是展廳裡的“明星”，引來眾多觀眾駐足拍照。



作為全球規模最大、歷史最悠久、影響最深遠的移動通信領域展覽會，世界移動通信大會被業界稱作“移動通信風向標”。今年是世界移動通信大會落地上海的第11個年頭。2024MWC上海展以“未來先行”為主題，聚焦“超越5G”“人工智能經濟”“數智製造”三大領域，探討全球移動通信行業發展的最新趨勢和技術方向。



記者從2024MWC上海展獲悉，截至2024年5月底，我國累計建成5G基站總數達383.7萬個，占全球5G基站總數的60%。與會專家學者普遍認為，我國要加快推進5G與人工智能（AI）等新一代信息技術深度融合，不斷催生新業務、新模式、新業態。



以智賦網，提升數智生產力



AI技術及其應用是終端產品創新的重要抓手。AI成為2024MWC上海展的焦點，運營商、設備商、終端廠商紛紛展示在AI領域的創新成果。特別是在5G－A迎來商用元年的背景下，AI作為網絡自動化的根技術之一，重要性愈發凸顯。



AI正在重構信息的生產、處理、傳遞和交互方式，為移動AI時代帶來新機遇。一方面，AIGC（生成式人工智能）等技術的應用將加速網絡流量爆發式增長；另一方面，AI終端的多樣化發展，如數字人、智能車等，將極大地拓展連接規模，推動泛終端時代到來。華為公司董事、ICT產品與解決方案總裁楊超斌預計，2030年AI將應用於上萬個行業細分場景， AI助理用戶數將達10億級，數字直播、智慧家庭、具身智能等用戶數均將達到億級。

