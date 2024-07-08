工業軟件推廣大有可為

中評社北京7月8日電／據科技日報報導，2024南京軟件大會暨工業軟件供需大會日前舉行，《中國工業軟件產業發展研究報告（2024）》（以下簡稱《報告》）在會上發布。



近年來，我國軟件產業規模快速增長，工業軟件關鍵環節取得多項標誌性進展，開源體系建設邁上新台階，產業發展生態加速完善。《報告》顯示，2023年，全球工業軟件市場規模約5028億美元，折合人民幣約3.56萬億元。我國工業軟件市場規模約2414億元，同比增長12.3%，高於軟件行業平均增長水平。



截至2023年底，我國工業軟件企業關鍵工序數控化率達62.2%，數字化研發設計工具普及率達79.6%，研發設計類工業軟件市場份額占比達10%，較2019年翻一番。隨著數字化轉型的深入和新型工業化的持續推進，軟件產業尤其是工業軟件領域將迎來更大發展空間。



值得注意的是，《報告》也顯示，我國工業軟件市場規模僅占全球份額的6.7%。雖然在各細分領域國內產品市場占比均有一定增加，但是企業綜合實力仍與國外存在差距。



“我國工業軟件總體基礎仍然較弱，關鍵核心技術缺乏，產品供給能力不足，產業鏈供應鏈存在斷鏈風險，企業小、散、弱的現象仍然存在。”工業和信息化部電子五所總工程師萬舉勇認為，好軟件是用出來的，國產工業軟件真實應用產品支撐較少，與用戶需求存在脫節現象，迭代較為緩慢。