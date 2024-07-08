中國智慧引領人工智能全球治理

中評社北京7月8日電／據科技日報報導，人工智能是當前推動各國經濟社會發展和人類文明進步的強勁引擎，其發展之迅猛不僅令人矚目，也伴隨著諸多問題和挑戰。數字時代的科技進步並未填平固有的階級鴻溝，反而催生了新的數字鴻溝。當前，全球人工智能技術普及和應用並不均衡，眾多國家，尤其是發展中國家，尚未能真正接觸和使用人工智能並從中受益，部分國家甚至缺乏必要的相關基礎設施。推動全球人工智能能力建設，已成為當前國際社會最緊要的任務和課題。



7月1日，第78屆聯合國大會傳來振奮人心的消息：中國主提的加強人工智能能力建設國際合作決議獲得協商一致通過，140多個國家參與聯署。這一成就不僅彰顯了國際社會，特別是發展中國家對於共同推進人工智能發展的深切期盼，同時也標誌著全球在人工智能治理領域邁出了歷史性的一步，具有里程碑意義。



人工智能，倫理先行。科技的發展和應用必須始終以增進人類福祉為目標，要避免技術濫用和倫理風險，才能確保技術發展成果惠及全人類。人工智能在飛速發展的同時，也為網絡詐騙、深度偽造、侵犯版權等問題的滋生提供了土壤。決議堅持以人為本、智能向善、造福人類，引導人工智能朝著有利於人類文明進步的方向發展。同時，它也凸顯了中國在全球安全治理中的積極作用，展現了作為推動者和先行者的責任與擔當。



技術發展，協同共治。全球人工智能發展存在巨大差異，決議倡導開放、公平、非歧視的商業環境，強調通過對話與合作而非高築壁壘來推動全球人工智能治理。同時，決議旨在敦促國際社會加強合作，促進技術、知識、經驗等資源在全球範圍內的共享和交流，幫助發展中國家一個都不掉隊地參與到全球人工智能治理當中，讓世界人民“一個都不能少”地受益於技術發展的浪潮。