中評社北京7月8日電／推動農村物流體系往村覆蓋、向戶延伸——快遞業促農村消費升級



來源：經濟日報



如今，在農村“買買買”已不是難題，但提振鄉村消費，還要在“造血”上做文章，既要讓消費品進得去，還要讓產品出得來。



鄉村消費一頭連著市場，一頭連著農民生活。青島膠州市通過打通農村消費堵點、助力農民增收促消費、推動城市商業渠道下沉等措施，持續挖掘鄉村消費潛力，讓農村消費升級“水到渠成”。



打通“最後一公里”



每天，膠州市裡岔鎮河北村的“快遞驛站”員工韓光發都會駕駛著物流車往返於城鄉間，收集當日村民要寄出的快遞，再將收到的網購物品交到村民手中。



一輛小小的物流車，連通著城鄉，讓村民的消費有了“質”的飛躍。取到快遞的河北村村民許昭和說：“小到零食、衣物，大到電器、家具，都能在網上買。而且還不用去鎮上取，快遞員直接把包裹送到村裡。”像裡岔村這樣的快遞進村站點，裡岔鎮101個村已實現全覆蓋。



“剛開始一天沒幾個訂單，大家擔心在網上買東西不靠譜。現在網購需求旺盛，村裡包裹數量不斷增長。”韓光發說，以前村民網購的多是衣服、鞋子、書包文具等日常用品，現在，手機、平板電腦等新鮮物件多了起來，村裡的不少老年人也開始學著上網購物。



以前的裡岔，進村路“坑坑窪窪”，網絡“斷斷續續”，為保障農村地區物流順暢，裡岔鎮對全鎮範圍內的農村道路進行梳理摸底，對32條進村路、12處橋梁進行硬化整修，對網絡線路進行巡視檢修，保障網絡通暢穩定，擴大鄉村運輸服務受益面，推動農村物流體系往村覆蓋、向戶延伸。

