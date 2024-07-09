第七屆海峽兩岸青年發展論壇開幕

論壇現場（中評社 盧哲攝） 中評社杭州7月9日電 （記者 盧哲）第七屆海峽兩岸青年發展論壇8日下午在杭州開幕，來自海峽兩岸的1000餘位嘉賓和青年代表相聚一堂，共敘血脈親情，共促融合發展。



中共中央台辦、國務院台辦主任宋濤在致辭時表示，習近平總書記始終關心關愛兩岸青年，勉勵兩岸青年“跑好歷史的接力棒，為實現民族復興貢獻青春力量”。我們將認真貫徹落實習近平總書記致海峽兩岸青年發展論壇賀信精神，持續為兩岸青年成長、成才、成功創造更好條件、更多機遇。青年是民族的未來、國家的希望、時代的先鋒。要擔負起時代賦予的使命和責任，奮力實現中華民族偉大復興。要堅決反對“台獨”分裂和外來干涉，全力守護兩岸共同家園。要堅定信心、把握機遇，努力促進兩岸各領域交流合作，致力投身中國式現代化建設，為推進祖國統一、實現中華民族偉大復興貢獻青春力量。



浙江省委書記、省人大常委會主任易煉紅向出席論壇的來賓和青年朋友表示誠摯歡迎。他說，在習近平總書記關心關懷下，海峽兩岸青年發展論壇架起了兩岸青年互學互鑒、交流交往的連心橋，搭建了兩岸青年創新創業、成長成才的大舞台，奏響了兩岸青年相依相伴、同心同行的協奏曲，助力推動了兩岸關係和平發展。兩岸青年有著共同血脈、共同文化、共同夢想，當共同追求和平統一的美好未來、守護自信自強的精神家園、投身民族復興的壯闊征程。我們將深入學習貫徹習近平總書記重要講話精神，始終秉承“兩岸一家親”理念，持續為兩岸青年成長、成才、成功創造更好條件，推動兩岸同胞共享發展機遇、同創美好未來。真誠歡迎更多台灣青年來到浙江、瞭解浙江，我們將傾力支持更多台灣青年在浙江融得進、發展好，讓更多台灣青年與浙江雙向奔赴、互相成就。