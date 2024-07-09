台青探秘布林泉 感受草原聖水魅力

台青邊疆行參訪團在布林泉景區合影留念（中評社 袁曉麥攝） 中評社錫林浩特7月9日電（記者 袁曉麥）7月8日，由北京市台辦、內蒙古自治區台辦聯合主辦的"2024台灣青年邊疆行"參訪團一行30餘人在微風中踏上了探訪布林泉的旅程。布林泉，這座位於烏拉蓋管理區巴音胡碩鎮北11公里處的國家4A級旅遊景區，正以其獨特的魅力等待著這批遠道而來的客人。



步入布林泉景區內，一片寧靜而神秘的氛圍環繞四周，仿佛進入了一個遠離塵囂的世外桃源。泉水潺潺，從地下深處湧出，終年不息，溫度恒定在4°C以上，水質清澈透明，散發出一股令人心曠神怡的氣息。



參訪的第一站自然是那聞名遐邇的布林泉泉眼。台灣青年們圍聚在泉邊，迫不及待地品嘗這被譽為“聖水”的甘露。他們將手裡的杯子輕輕浸入水中，然後舉至唇邊，細細品味。台青陳俊豪向中評社記者表示，布林泉的水甘甜清涼，口感與我們平時喝的礦泉水截然不同，更像是直接從大自然中汲取的純淨水，因此讓人感覺格外清新。



隨後，參訪團漫步於布林泉景區的古風建築群中，這些融合了蒙古族特色與漢族建築風格的結構，既體現了歷史的沉澱，又彰顯了文化的交融。一座成吉思汗彎弓射箭的雕像，承載著馬背上民族的光輝歲月，亭台樓閣的一磚一瓦也與草原清泉交相輝映。參訪團成員們流連忘返，紛紛拿出手機和相機，記錄下這一份份歷史的見證。



在游覽的最後，參訪團成員們在布林泉前集結，準備合影留念。他們身後的布林泉如同一幅生動的畫卷，與古風亭台相互映襯，構成了一幅和諧美好的畫面。快門聲響起，這一刻的歡笑與感動被永久定格，成為了兩岸青年間一份特殊的記憶。



據悉，台灣青年邊疆行活動旨在邀請台灣青年實地感受祖國邊疆地帶的發展成就和民族風情，加強兩岸青年交流。在為期五天的參訪過程中，台灣青年們還將深入錫林郭勒盟各地，參觀體驗內蒙古獨特的民族文化和發展新貌，用腳步丈量邊疆，為推動兩岸關係和平發展貢獻青春力量。



