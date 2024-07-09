中評關注：中美學者熱議兩國簽證政策

中美學者熱議兩國簽證政策（中評社 馬一鳴攝） 中評社北京7月9日電（助理記者 馬一鳴）中國已經同東南亞、歐洲等地區的多個國家實行免簽政策。實際上，中美人文交流在兩國交往中起著非常重要的作用，但美國政府卻發布了“三級”旅行警告，將中國大陸存在不正當拘押風險提升至第三級，還將中國香港列為第二級警告，將中國澳門列為第三級警告。在第十二屆世界和平論壇關於“舊金山峰會後的中美關係”小組討論中，與會的中美兩國學者就這一問題進行了深入探討和交流。



美國國務院前負責東亞和太平洋事務的助理國務卿幫辦董雲裳（Susan Thornton）表示，現在中美兩國領導倡導有更多的人員往來，尤其是更多的留學生的交流，但是卻存在一些技術方面的問題以及一些法律方面的問題。她說：“可能會有一些安全方面的關切，我覺得這都是一些個案，兩國可以共同移除這些障礙。”



美國卡內基國際和平基金會亞洲項目資深研究員包道格（Douglas Paal）指出，關於簽證的安排，美國現在的形勢非常脆弱。“因為現在很多人都要去美國，也有很多非法移民，所以我覺得中美兩國開放簽證目前很難實現，對此我感到悲觀。”他也表示，如果中美兩國要等到信任建立，可能會太晚，需要幾年才能夠解決這個問題。

