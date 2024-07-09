洪秀柱：兩岸必統一 青年人美麗人生正起步

中國國民黨前主席、中華青雁和平教育基金會董事長洪秀柱致辭（中評社 盧哲攝） 中評社杭州7月9日電（記者 盧哲）第七屆海峽兩岸青年發展論壇7月8日下午在杭州舉行論壇開幕會。中國國民黨前主席、中華青雁和平教育基金會董事長洪秀柱出席論壇並致辭表示，兩岸血脈相連，命運休戚與共，兩岸青年更應該攜手合作，共創中華民族的偉大復興，讓和平統一繁榮昌盛的中國成為兩岸青年人生追夢的大舞台。促進兩岸青年的交流，應該是目前刻不容緩的事。洪秀柱提出了幾項建議，她說，可以鼓勵台灣青年到大陸自由行；可以搭建多元領域的兩岸青年交流平台；可以延伸兩岸青年交流的空間；可以拓展兩岸青年交流的國際視野。



洪秀柱在致辭時說，海峽兩岸青年論壇是兩岸青年交往、交流和交心的一個非常重要的平台，在兩岸青年熱情的支持參與下，論壇到現在已經進入到第七屆。規模和影響力也已經成為兩岸交流的指標性的活動，充分彰顯了兩岸青年強烈支持和平發展與交流合作的意願。



“昨天是7月7日，在今天的青年發展論壇上，我們必須要回顧這一段讓我們血脈噴張、無法忘記的歷史。”洪秀柱在致辭中首先提到，87年前的昨天，也就是1937年的“七七盧溝橋事變”，揭開了中國全面抗日戰爭的序幕，國共合作共赴國難。從此，人不分男女老幼，地不分東西南北，展開了攸關我們中華民族存亡絕續的反侵略戰爭。經過了這些年的艱苦奮鬥，日本在1945年的8月15日宣布無條件投降。這場人類有史以來最慘烈的戰爭，造成中國軍民3500萬人的犧牲，以及當時價值約6000億美金的經濟損失，以及兩萬萬以上人口的遷移，終於贏得了最後的勝利，也光復了台灣。

