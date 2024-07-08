馬克龍“豪賭”難言輸贏　總理人選又成難題

中評社北京7月8日電／根據法國內政部8日的計票結果，在7日舉行的國民議會選舉第二輪投票中，左翼聯盟“新人民陣線”所獲議席數位居第一，屬於中間派的執政黨聯盟“在一起”排名第二，首輪投票中得票率領先的極右翼政黨國民聯盟及與之結盟的部分右翼共和黨人士排名第三。但三個陣營的議席數都在140至190席之間，低於達到絕對多數所需的289席。來自執政黨的總理阿塔爾8日向總統馬克龍遞交辭呈，馬克龍沒有接受。



新華社報導，此次選舉被認為是馬克龍的一場政治“豪賭”。分析人士指出，雖然執政黨聯盟與左翼聯盟聯手阻止了國民聯盟成為國民議會第一大黨，但由於執政黨聯盟喪失第一大黨地位，且與左翼聯盟在政策取向上有較大差異，再加上沒有一個陣營獲得絕對多數議席，未來各派勢力如何討價還價、新總理由誰擔任存在懸念，法國政治將陷入不確定之中。



聯合阻擊極右翼



在6月上旬舉行的歐洲議會選舉中，法國執政黨得票率遠低於極右翼政黨。馬克龍隨即宣佈解散國民議會，提前舉行新一屆國民議會選舉，希望借此喚起民眾對極右翼崛起的“危機意識”。此舉也被視為一場政治“豪賭”。



然而，在6月30日舉行的首輪投票中，極右翼陣營獲得大約33%的選票，排名第一且領先優勢明顯。左翼聯盟得票率排名第二，馬克龍領導的中間派執政黨聯盟僅排第三。根據法國憲法，總統有權任命總理。但按慣例，總理一般來自在國民議會中佔據多數的政黨或政黨聯盟。如果極右翼陣營在第二輪投票中勝出，法國很可能產生歷史上首位極右翼總理。



為阻止極右翼勢力佔據議會多數席位，左翼和中間派在第二輪投票前都呼籲組建廣泛的“共和國陣線”。超過210名中間派和左翼政黨候選人在第二輪投票前宣佈退出選舉，其中大部分人在第一輪投票中位於自己選區的第三名，退選是為了集中反對極右翼的選票、增加擊敗國民聯盟的可能性。這對第二輪投票結果產生了關鍵影響。

