侯漢廷：期待不甘平庸者在大陸找到更好的自己

台灣青年代表、台北市議員、新黨副秘書長侯漢廷作論壇主旨演講（中評社 盧哲攝） 中評社杭州7月9日電（記者 盧哲）第七屆海峽兩岸青年發展論壇7月8日下午在杭州舉辦論壇開幕會暨主論壇。台灣青年代表、台北市議員、新黨副秘書長侯漢廷作論壇主旨演講時表示，對台灣青年來說，來大陸有好處。只要是一名強者，在大陸就會擁有更大的舞台和更多的機遇，必定能夠光彩熠熠。期待每一個不甘平庸的人在大陸能夠找到更好的自己。



侯漢廷在主旨演講中分享了對台灣青年應突破信息繭房、抓住大陸發展機遇的看法。侯漢廷在開場首先說，今天各位台灣同學能夠來到這裡，其實已經是邁出了好的開始、是成功的一半，因為大家已經能夠突破台灣的信息繭房，能夠突破很多的謠言和阻擋。



侯漢廷說，在台灣，許多資訊包含一些有心的謠言或者無心的誤解，比如高鐵沒有靠背，比如非常經典的“吃不起茶葉蛋”。“為什麼會有這些現象呢？比如今天你問我新加坡的天氣，問我台北的天氣，我可以回答你。但如果你問我中國大陸的天氣，我很難回答你。為什麼？因大陸太大了。台灣的一些媒體或一些報導很容易抓著一些可能是小地方的事情把它放大，認為整個中國大陸都是這個樣子，這就犯了以偏概全的謬誤，而在這些錯誤資訊的引導之下，我們很容易就會活在井裡。所以恭喜大家邁出了成功的第一步，先走出井外先當一個人。”



侯漢廷隨後展示了一系列數據，說明來大陸有好處。“近5年來，台灣大學畢業生發展，赴大陸的比例是最高的，如果去大陸很壞，怎麼會有人想去呢？”



侯漢廷表示，來大陸的好處很多。首先，可以純粹享受、學習先進的技術。“比如刷掌支付、刷臉進站，在大陸的公園椅子上還可以直接手機無線充電，或者是完全的無人自動駕駛。當然這些並不是在每個地方都完全的普遍，有些我也沒能看到。因為我在台灣也非常久，待在井裡很久，這次來跟大家一起共同體驗。”