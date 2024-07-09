中評關注：華府北約峰會將象徵性關注亞太

2023年北約峰會去年7月在維爾紐斯舉行 NATO圖 中評社華盛頓7月8日電（記者 余東暉）即將於7月9日到11日在華盛頓舉行的北約峰會主要目標還是歐洲和跨大西洋事務，但以日本、韓國、澳大利亞、新西蘭連續第三年參加北約峰會為標誌，北約對亞太事務將有更多的“象徵性”關注。



今年是世界上最大軍事集團--北約組織成立75周年，華盛頓舉辦此次北約峰會本有盛大慶祝生日的意味，然而最近在歐美發生的一系列政治發展，令這場“生日秀”某種程度上變得平淡無奇。



首先是經歷了“災難性”選舉辯論的拜登，正在遭遇美國選民，包括民主黨人的信任危機，要求他退選的呼聲高漲。儘管最新報導稱，拜登已經明確告訴國會民主黨人：他不會“靠邊站”，但是拜登在此次北約峰會上的表現，會被人拿著“放大鏡”來看。如果主持此次北約峰會的拜登再有認知障礙的表現，他的選情將再受重創。有專家預計，在11日舉行的北約峰會拜登記者會上，美國記者有可能不問北約問題，而問拜登是否退選的問題。



與此同時，特朗普的選情繼續看漲。這讓美國的歐洲盟友對下屆美國總統對於北約承諾的前景感到焦慮。特朗普在位期間，對北約其它成員沒有分擔足夠的防衛責任感到不滿，屢屢發出削弱對北約承諾的威脅。此次競選中的特朗普雖然已表態將繼續支持北約，但同時發出警告稱，如果他再次當選總統，可能會減少美國對烏克蘭的援助。