中評現場：台青訪九曲灣 見證“兩山”理論

參訪團成員在九曲灣石碑前合影留念（中評社 袁曉麥攝） 中評社锡林浩特7月10日電（記者 袁曉麥）7月8日上午，由北京市台辦、內蒙古自治區台辦聯合主辦的"2024台灣青年邊疆行"參訪團一行30餘人來到烏拉蓋管理區，參觀“綠水青山就是金山銀山”理論實踐基地——九曲灣，親身體驗“兩山”理論的生動實踐。



據介紹，九曲灣景區位於烏拉蓋河最蜿蜒曲折的河段，總面積35平方公里，由哈拉蓋圖農牧場規劃建設。2013年，這裡曾被評為"中國美麗田園"；2017年，九曲灣景區榮膺國家4A級旅遊景區。沿河北岸，紅柳點綴其間，構成一幅美麗而清晰的畫卷。



“九曲灣的草原景觀是我這幾天參觀的草原中最美的，景區得到生態保護也做得非常好，綠水青山與美麗景區和諧共生，令人心情舒暢。”台灣青年林峻賢由衷贊嘆。沿著草原坡頂步道，參訪團成員或漫步綠草間、或駐足觀景台，充分感受大自然的饋贈，體驗"綠水青山就是金山銀山"理論的生動注腳。



新北市創新創業協會理事長黃維鈞接受中評社記者訪問時表示，來到九曲灣後，他的第一感受就是這裡擁有充沛的生命力和活力。“我們知道，草原上的水源對於游牧民族至關重要，而九曲灣提供了90萬立方米的水源，充分體現了這一點。”提起台灣草原風光與內蒙古草原兩者差異時，黃理事長續指，內蒙古自治區草原面積廣闊且壯觀，而台灣因地形原因（三分之二為山地）難以找到大面積的草原，即使有平原也主要用於農業用途。因此，對台灣遊客而言，內蒙古的無垠草原無疑更具吸引力，尤其是對於從未見過如此遼闊草原的台灣青年朋友來說，這是一次難得的眼界開闊之旅。

