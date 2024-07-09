發展智能網聯車需各方“加油”

中評社北京7月9日電／據經濟日報報導，當前，汽車行業正同時經歷雙重變革：一個是人們較為熟悉的“新能源汽車變革”，主要表現為新能源汽車技術不斷成熟，產銷量快速增長，對燃油車形成替代加速，市場滲透率持續攀升；另一個是“智能網聯汽車變革”，主要表現為車輛駕駛智能化水平以及車、路、雲、網、圖之間聯通協同水平的提升。相較於新能源汽車變革而言，人們對智能網聯汽車變革的熟悉程度還比較有限。實際上，該變革經過前期的探索萌芽，目前正處於加速發展中。



智能網聯化是汽車產業未來演進的重要方向。從行業實踐來看，提升汽車智能網聯化水平大體上存在兩條路徑：一條路徑被稱為“單車智能”，主要依靠車輛自身的傳感器與人工智能算法相結合來實現智能駕駛；另外一條路徑是“車路協同”，講求車輛自身智能化設備與路側智能基礎設施、雲控平台、高精度地圖等車外設施的聯動，綜合依靠車、路、雲、網、圖多維手段協同賦能智能駕駛。兩條路徑各有優勢、劣勢，單車智能路徑的優勢在於市場組織結構相對簡單，劣勢是受制於車身物理空間約束，只能在局部信息下謀求局部優化；車路協同路徑的優勢在於打破了車身物理空間的約束，能夠掌握更廣範圍、更多維度的信息，有助於趨近全局最優，劣勢是市場組織結構較為複雜，配套基礎設施建設成本高。從實踐發展情況看，單車智能和車路協同兩條路徑既不衝突，也非孤立，而是並行進步的，兩條路徑之間存在相輔相成、相互促進的關係。



近年來，我國已在封閉環境下或現實小範圍內圍繞車路協同先後展開了一系列探索和測試。根據工信部發布的數據，截至2023年底，我國已經開放測試示範道路22000多公里，發放測試示範牌照超過5200張，道路測試總里程累計8800萬公里。通過測試示範區、車聯網先導區等形式，智能網聯汽車在現實小範圍自動駕駛出租車、物流配送等場景下取得積極進展。同時也應認識到，智能網聯汽車發展仍面臨諸多挑戰，例如道路智能化配套不足、基礎設施建設標準不清晰、投融資模式不匹配、車輛數據與道路數據兼容度較低、地圖精度和動態指引交通優化的能力有待增強等。應對這些挑戰，既要靠科技研發創新，也要靠組織模式創新，統籌各方協同“加油”。

