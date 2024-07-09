中法天文衛星探測到首個伽馬暴

中評社北京7月9日電／據光明日報報導，記者從中國科學院獲悉，發射升空僅2周的中法天文衛星（SVOM，天基多波段空間變源監視器）經過在軌測試，衛星平台工作正常，並與地面40多個甚高頻（VHF）快速通信站建立了實時連接，中法雙方四台有效載荷均已完成開機測試。其中，中方研製的伽馬射線監測器開機不久，就成功探測到了首個伽馬暴，目前已向伽馬暴全球觀測網發布了3個伽馬暴坐標。



SVOM衛星是中法兩國在空間科學領域開展的重要國際合作項目，是迄今為止全球對伽馬暴開展多波段綜合觀測能力最強的衛星，於6月22日順利發射升空。這顆衛星由中國科學院微小衛星創新研究院抓總研製，集成了中法雙方的四台有效載荷儀器，包括伽馬射線監測器、硬X射線相機、軟X射線望遠鏡、光學望遠鏡，觀測波段覆蓋了從高能到近紅外波段。



搭載的伽馬射線監測器於6月24日正式開機，6月27日開啟探測器高壓，進行在軌測試。27日當天20時8分11秒（UTC時），伽馬射線監測器成功捕捉到首個伽馬射線暴，這是SVOM衛星的首個在軌科學探測成果。經過比對，該伽馬暴的光變曲線與我國創新X首發星上所搭載的“極目”空間望遠鏡（GECAM－C）探測器所觀測到的結果相同，也和國外費米衛星探測器的觀測結果高度一致。隨後，這一載荷又於6月29日16時53分53秒（UTC時）、7月2日21時14分50秒（UTC時）探測到兩個伽馬暴。這不僅充分驗證了伽馬射線監測器對伽馬暴的高精度觸發探測能力，也有助於幫助人類解決基礎科學中的若干重大問題。