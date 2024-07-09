大公報評：競爭帶來進步　締造多贏局面

中評社北京7月9日電／據大公報報導，運輸及物流局昨日向立法會提交文件，交代規範網約出租車平台的研究成果，提出兩大建議方向，一是考慮規管在香港提供網約車服務的平台，透過法例明確以牌照及若干發牌條件方式規管平台公司，目標是明年提出立法建議。二是進一步檢視現行法例，加強打擊利用車輛非法載客取酬。有關建議的核心是將網約車合法化，體現特區政府正視市民對網約車服務的需求，也做了大量的市場調研工作，大方向完全正確。這對化解出租車和網約車的矛盾，提升整個行業的服務質素，將大有裨益。



網約車是科技發展的產物。與出租車隨叫隨停相比，網約車提供個性化、點對點的服務，車型亦較高檔。兩者各有優勢，各有市場，本來可以相得益彰。然而，自網約車服務進入香港那一天起，就被視為的士業的競爭對手，雙方矛盾不斷激化，並曾對簿公堂，但爭議未能了結。早前有的士司機自發“捉拿”無牌經營的網約車，要求警方執法，向有關部門施壓的意味強烈。



在沒完沒了的爭議聲中，網約車頑強生存，且有不斷壯大之勢，的士業可謂最主要的“助力”之一。香港的士司機良莠不齊，拒載、欺客、㓥客等亂象不絕如縷，服務態度備受詬病，起了“趕客”之效，導致網約車越來越受歡迎，要求將網約車合法化的民意持續高漲。不同機構的民意調查顯示，對的士業服務“不滿意”的比例高過“滿意”，要求特區政府開放出租車市場、將網約車納入規管的支持度，高達六成至七成。大公報早前在社交平台發起的民調結果更顯示，支持網約車合法化的比例高逾八成。



就全球看，雖然網約車同樣備受爭議，在不少國家和地區仍然是非法的存在，但開放市場乃是大勢所趨。內地率先將網約車納入規管，網約車和的士早已並駕齊驅，公眾成為最大的受益者。在美國，已有多個州將網約車合法化；在歐洲，英國是第一個為網約車司機發牌的國家。他山之石，可以攻玉。香港完全可以在借鏡先進地方經驗的基礎上，結合自身實際情況，因地制宜，因勢制宜，提出規管框架。