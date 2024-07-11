韓國專家黃載皓新書：中韓媒體怎麼看待彼此

全球戰略合作研究院院長黃載皓（左）向中評智庫基金會董事長郭偉峰贈送其主編的隨筆集（中評社 郭至君攝） 中評社北京7月11日電（記者 郭至君）2024年6月，韓國外國語大學教授、全球戰略合作研究院院長黃載皓主編的新書——《我們應如何看待彼此—九位韓國記者的中國隨筆集》出版，全書主要分為四個部分，分別是：“韓國和中國媒體如何看待彼此”、“在一線觀察中國和中國媒體”、“敏感和難以承受的問題以及我們的看法”、“尋找解決問題的途徑”，邀請到九位韓國資深記者根據他們觀察中國和中國媒體的經驗感受，來探討兩國媒體之間如何看待彼此，並對媒體在中韓雙邊關係中的作用和貢獻展開深入闡述。



談及這本書的誕生，黃載皓院長在序言中寫道，近年來，中韓雙邊關係的不確定性和不穩定性對政府與民間情緒產生了負面影響，給兩國的戰略合作夥伴關係帶來了巨大壓力，而全球戰略合作研究院自2020年成立以來，一直致力於維繫兩國健康、持久的友誼。兩國媒體是各自國民瞭解對方的重要渠道，不僅是歷史的客觀記錄者和記憶的敘事者，也是防止雙邊關係惡化的最後一道防線，更是改善和推動雙邊關係的前沿陣地。因此，全球戰略合作研究院考慮將2023年舉辦的中韓媒體對話會的成果出版成書，希望中韓兩國媒體能夠就如何促進兩國人民之間的相互友誼達成共識，並真誠地為此加倍努力。



中國駐韓大使邢海明為本書寫了推薦語，他首先祝賀該隨筆集成功出版，並表示，本書從韓國媒體人視角探討中韓應如何看待彼此，有助於啟發兩國輿論和廣大讀者思考如何更好更快地相知、相近、相親。他期待本書為加強中韓媒體交流、促進兩國關係發展、發揮積極作用。

