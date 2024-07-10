中評智庫基金會首次聘任中青年高級研究員

中評智庫基金會首批中青年高級研究員聘書頒發儀式日前在中評社北京總部舉行（中評社 馬一鳴攝） 中評社北京7月10日電（記者 郭至君）中評智庫基金會首批中青年高級研究員聘書頒發儀式6月30日在中評社北京總部舉行，國際關係學院副教授鐘厚濤和中國社科院亞太與全球戰略研究院研究員王俊生獲頒兼任聘書。兩位專家都是“80後”，在其學術領域均取得一定的成就。



中評智庫基金會董事長郭偉峰在頒發證書時說，這是中評智庫首次聘請中青年學者兼任高級研究員，在百年未遇的歷史大變革時代，智庫需要注入更多的年輕專家學者的熱情與智慧。一代人有一代人的使命，在傳承與開拓的基礎上，新一代智庫人肩負為國家實現完全統一、民族迎接偉大復興貢獻心力的時代責任。



中評智庫基金會秘書長羅祥喜、副秘書長郭至君以及出席“兩岸關係與東亞安全座談會”的專家學者一同參加了證書頒發儀式。



鐘厚濤，國際關係學院國家安全學院副教授，對台戰略預置和重點問題創新研究團隊負責人；海峽兩岸關係法學研究會理事；北京大學博士，首都師範大學博士後，香港大學、美國俄勒岡大學、美國約翰斯·霍普金斯大學等校訪問學者。獨立主持國家社科基金等各類項目七項，出版各類著作五部，在海內外發表中英文學術論文五十餘篇；經常擔任中央電視台、中央人民廣播電台、鳳凰衛視等媒體時事評論員。其研究領域為台灣問題、兩岸關係。



王俊生，中國社科院亞太與全球戰略研究院研究員、中國周邊戰略研究室主任。目前還擔任中國社科院創新工程項目首席研究員，國家社科基金某重大專項項目首席專家，國家社科基金通訊評審專家，教育部國家級人才評審專家。中國人民大學博士，先後在美國美利堅大學國際關係學院、美國亞太安全研究中心、美國大西洋理事會、韓國統一教育研究院、韓國峨山政策研究院做訪問學者和高級訪問學者。其研究領域為中國外交戰略、東北亞安全、朝鮮半島問題。

