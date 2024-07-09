4天2次“全武行”　台立法機構陷空轉

中評社北京7月9日電／據大公報報導，台灣立法機構“內政委員會”繼4日審議“公職人員選舉罷免法”部分條文修正草案爆發肢體衝突後，8日審查相關法案再度上演“全武行”。當天議事程序開始前，民進黨為阻擋修法，偷步占領主席台試圖延宕程序，藍綠因此爆發嚴重肢體衝突，咬人、踹人、襲胸、打耳光，雙方一直爭執不下導致會議無法展開。島內輿論批評民進黨故意製造衝突，因為當天審議的六個議案中其實有三個是民進黨自己提出來的，但民進黨仍製造混亂，令立法機構一再陷入空轉。



綜合中通社及台媒報導：台灣立法機構在8日審議“選罷法”修正案中，國民黨“提高罷免門檻”的草案板本已被抽掉，改為民進黨“立委”吳秉叡的“連署加嚴”版本。國民黨和民眾黨擬修正民進黨提出的議案，要求在議案加入“比照領導人連署方式加附身份證影印本”的條文，但民進黨反對。因此，當天國民黨和民進黨皆發出“甲級動員”：國民黨希望通過修正後的法案，而民進黨則企圖阻擋國民黨修法。



民進黨當天早上5點多發動聚集，而國民黨則是6點到場，雙方都在走廊等待搶攻，但有藍委發現，綠委鐘佳濱、黃捷躲在會議室茶水間內準備偷步。為避免綠營復刻上周搶奪議事資料、“綁架”議事人員方式癱瘓議事，藍營率先衝入，綠委聲稱天氣炎熱進而拆掉窗戶，最終成功占領主席台，雙方爆發一連串肢體衝突。



綠委林楚茵和藍委王鴻薇互控毆打，林楚茵下巴掛彩；另外，綠委賴惠員、藍委徐巧芯也爆發衝突，賴更控訴徐是勒脖慣犯。會場一片混亂，“內政委員會”召委高金素梅未出現在議事廳內，會議無法如期召開。

