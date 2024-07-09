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緬甸將中國農曆新年定為公共假日
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2024-07-09 12:43:57
中評社北京7月9日電／據央視新聞報導，7月8日，緬甸政府宣布，將中國農曆新年定為國家公共假日。
緬甸各界重視中國農曆新年。2023年和2024年，緬甸領導人敏昂萊均出席緬華僑界和中國駐緬甸大使館在仰光共同舉行的春節慶祝活動。活動期間，中國駐緬甸大使陳海同敏昂萊商討了將中國農曆新年定為緬甸公共假日事宜。
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