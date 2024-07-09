避險需求增　金價高處未算高

黃金價格能夠脫穎而出，與全球避險資產需求增加有關。（大公報） 中評社香港7月9日電／在高息環境之下，國際金價在今年上半年脫穎而出，跑贏股匯債等傳統資產，反映美歐日等發達經濟體存在風險隱患，其中法國大選結果引發歐洲股匯債市場震蕩，進一步推升避險資產需求，現水平金價高處未算高，再次衝高破頂可期。



大公報報導，近月環球投資市場出現不尋常異動，預示美股等資產瀕臨泡沫爆破，導致避險情緒升溫，黃金作為避險首選資產，今年5月下旬一度創出2426美元的歷史新高位，即使之後出現整固，曾跌破2300美元，但迅即重現升勢，再次逼近2400美元，並且作勢再次向上破頂，挑戰2500美元或更高水平。



美股爆煲警號響 資金湧入金市



金價表現持續呈強勢，受惠多項利好因素，吸引資金大舉流入。



一是美股超級泡沫危矣！人工智能（AI）神話英偉達（NVDA）股價突然急插水，有大行罕有下調投資評級由買入降至持有，主要是繼去年股價大升近240%，今年又狂漲150%，看來利好因素已充分反映。同時，英偉達創辦人黃仁勳在上月破紀錄減持近1.69億美元股份，明眼人都看到英偉達股價已經出現見頂信號，美股泡沫爆破還遠嗎？



美法大選掀震蕩 金價破頂可期



二是美法大選掀起市場震蕩。原本視為對衝美元風驗的比特幣，價格由6月初的70000美元下跌至昨日55000美元，跌幅逾兩成，主要是市場擔心如果拜登退選，民主黨推舉一個不利寬鬆貨幣政策及加密貨幣市場發展的候選人與特朗普爭奪美國總統寶座，令美國政經形勢前景存在很大不確定因素。與此同時，法國大選結果顯示左、中、右政黨都沒法取得議會大多數議席，各方勢均力敵，然而這卻是最壞結果，法國政治陷入亂局，財赤問題隨時惡化，歐洲股匯債無可避免受到拖累，匯豐控股、渣打集團股價昨日明顯受壓。由於美歐政經形勢同時出現不穩，金融資產價格將有難，有利金價再次破頂，成為資金避風港。



聯儲減息救經濟 美匯勢下行



事實上，高利率支持下，美匯指數年內勉強累升約4%，走勢尚算偏穩，但無礙金價漲勢，今年來勁升16%，升幅表現跑贏全球股匯債資產。例如MSCI環球股市指數年內升幅衹有12%，不及金價強勢。其實，黃金價格能夠脫穎而出，與全球避險資產需求增加有關，以對衝美歐政經風險。更重要的是，美元匯價中長期看淡，一旦美國聯儲局落實減息救經濟，恐怕美元跌勢將十分急勁，金價還有很大上升空間。



其實，除了市場避險因素之外，全球央行買金熱潮方興未艾，也是國際金價呈現大強勢的重要因由。雖然中國人民銀行連續兩個月未有增持黃金儲備，但全球增持黃金作外匯儲備多元資產配置的策略沒有改變。世界黃金協會數據顯示，印度央行在上月增持9噸黃金，增幅為兩年最多，今年印度黃金儲備增加37噸至841噸。



總而言之，美歐政經變數難測，投資市場隨時出現黑天鵝事件，吸納黃金買保險，成為投資者自保之道。