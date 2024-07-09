﻿經絡料按息今年維持4厘以上

經絡按揭轉介首席副總裁曹德明。（大公報） 中評社香港7月9日電／大公報報導，經絡按揭轉介首席副總裁曹德明（圓圖）表示，由於香港實施將港元與美元掛鈎的聯匯制度，一旦美國聯儲局落實減息，他預期港元拆息（Hibor）或較快跟隨美息回落，惟本港銀行下調港元最優惠貸款利率（Prime rate）的機會相對較低；即使部分銀行跟隨美國調整利率，幅度料只為0.125厘，故本港銀行的新造按揭實際利率年內料維持在4厘或以上水平。本港銀行現時的實際按息水平普遍為4.125厘。



美元息口已於高位橫行大約11個月，有見美國近期公布的經濟數據“利好減息”，相信美國聯儲局在今年第三季減息的機會頗大，預料將於9月首次減息，幅度0.25厘。



美聯儲或9月減息0.25厘



曹德明續說，受樓市交投再度放緩及息口持續高企等因素影響，加上經濟未完全﻿復甦，下半年銀行審批按揭將保持審慎，料偏向批給優質客戶或樓盤。由於按揭市場於下半年仍然受壓，他預料新取用按揭將出現負增長，全年宗數及金額料衹有約4.5萬宗及2000億元，按年分別回落約一成及一成半。



本港樓市在上半年較為反復，政府於2月宣布全面撤辣後，樓價及成交量即時止跌回升，惟最近兩個月再度偏軟。曹德明表示，預期下半年樓價反復偏軟，大致於現時水平橫行，波幅介乎3%至5%。