習近平會見匈牙利總理歐爾班

7月8日上午，國家主席習近平在北京釣魚台國賓館會見匈牙利總理歐爾班。（圖源：新華社） 中評社北京7月9日電／據新華社報導，7月8日上午，國家主席習近平在北京釣魚台國賓館會見匈牙利總理歐爾班。



習近平指出，兩個月前，我對匈牙利進行成功國事訪問，我們宣布將中匈關係提升為新時代全天候全面戰略夥伴關係，為今年兩國建交75周年賦予新的歷史意義，也為中匈關係高水平發展注入強勁動力。下周，中國共產黨二十屆三中全會將在北京召開，中國將進一步全面深化改革，推動高質量發展和高水平對外開放。這將為中匈合作提供新機遇、注入新動能。雙方要保持高層交往，深化政治互信，密切戰略溝通協作，繼續堅定相互支持，加強各領域務實合作，高質量共建“一帶一路”，持續豐富中匈新時代全天候全面戰略夥伴關係內涵，更好造福人民。



習近平祝賀匈牙利就任歐盟輪值主席國。習近平強調，中歐之間沒有地緣政治矛盾，沒有根本利益衝突。中歐關係具有戰略意義和世界影響，應該保持穩定健康發展，共同應對全球性挑戰。明年是中國歐盟建交50周年，雙方應該堅持夥伴的正確定位和合作的主流基調，繼續推進雙向開放，加強國際協作，為促進世界和平穩定和發展繁榮作出貢獻。希望匈方作為歐盟輪值主席國，為推動中歐關係健康穩定發展、實現良性互動發揮積極作用。



歐爾班表示，兩個月前，習近平主席對匈牙利進行了歷史性成功訪問。兩個月來，雙方認真落實此訪重要成果，友誼和互信更加牢固，為匈中關係未來發展奠定了堅實基礎。面對當前動蕩不安的國際形勢，中國不僅熱愛和平，而且提出了系列建設性的重要倡議，以自己的實際行動證明，中國是促進世界和平的重要穩定力量。匈方高度讚賞和重視中方的作用和影響，願同中方密切戰略溝通協作。匈方主張加強對華合作，反對搞“小圈子”和陣營對抗，願以擔任歐盟輪值主席國為契機，積極推動歐中關係健康發展。