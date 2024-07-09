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兩名美國士兵竊取軍火庫武器 線上販賣牟利
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2024-07-09 12:54:11
中評社北京7月9日電／據海外網消息，據《紐約郵報》7月8日報導，美國紐約州警方表示，兩名美國士兵和一名國民警衛隊雇員聯合作案，從該州軍火庫中竊取軍事裝備，並通過線上販賣牟利。
警方稱，這些被販賣的軍用級裝備包括槍支、頭盔、收銀機、防彈背心等。嫌犯通過社交平台臉書出售，牟取數萬美元利益。其中一些被盜的物品涉及敏感裝備。
警方稱，嫌犯被指控犯有重大盜竊、非法持有武器以及非法出售防彈衣等罪名。
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