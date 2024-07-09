調查：近50%港投資者增配股票

富達認為，近年投資者整體風險偏好較低。（大公報） 中評社香港7月9日電／大公報報導，在高息環境下，富達國際《2024年亞太區投資者調查》發現，63%受訪亞太區投資者擁有定期存款，其間中國內地及日本投資者以定期存款為主要資產，投資取態較為保守。至於對存款的配置比重，受訪亞太區投資者有48%資產配置於活期存款和定期存款。富達國際估計，背後原因是定期存款等現金資產提供高於過去十多年水平的息率。



63%亞太投資者擁定存



然而，減息周期預期將於未來6至12個月啟動，受訪投資者對現金的熱情逐步減弱，開始轉向偏好風險模式，計劃減低持有現金，股票正取而代之成投資者進入下個市場周期首選。53%受訪投資者有意增加股票配置，49%受訪香港投資者表示，將增加股票投資，61%表示傾向投資能產生收益的產品。



股票配置方面，最多（34%）受訪亞太區投資者選擇美股，其次（25%）是全球股票。受訪中國內地投資者中，31%表示選擇亞洲（日本除外）股票，24%表示偏好新興市場股票。受訪香港投資者中，32%表示偏好美股，29%表示偏好全球股票。



儘管減息預期濃厚，40%受訪投資者仍然計劃增持現金，24%計劃增加定期存款。富達國際認為，由於預期市場更加波動，而且經歷過去數年波動市後，投資者對市場缺乏信心，整體風險偏好較低。



富達國際投資策略董事簡立恒稱，年輕投資者應該及早開始管理個人投資組合，可是在受訪18至29歲投資者中，衹有五分之一人士的目標投資年期為5年或以上。簡立恒認為，在整個市場周期中持續投資，是實現資本長期持續增長的關鍵所在。富達國際是委托YouGov在亞太區6個市場訪問6515名人士，中國內地占1500人，香港市場占1002人。