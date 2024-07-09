美國底特律槍擊事件致2死19傷

中評社北京7月9日電／據新華社報導，美國密歇根州底特律市警察部門7日表示，當日凌晨該市東部一個居民區發生槍擊事件，造成至少2人死亡、19人受傷。



槍擊發生時，該社區正在舉行街區派對。據報導，一名20歲女性頭部中彈當場身亡，另一名死者是21歲的男性，背部中彈送到醫院後死亡。傷者中有1人情況危急，另有13人傷情嚴重。



警方目前尚未逮捕任何嫌疑人，也沒有公布作案動機等信息。