美國與波蘭達成20億美元軍事融資貸款協議

中評社北京7月9日電／據央視新聞消息，美國國務院當地時間7月8日發表聲明，宣布與波蘭簽署第二筆價值20億美元的外國軍事融資直接貸款協議。



根據美國務院的聲明，波蘭正在進行一項重大的軍事現代化計劃，包括購買美國的防禦裝備，如F－35戰鬥機、“愛國者”導彈系統和“艾布拉姆斯”主戰坦克等。



據悉，美國政府將提供高達6000萬美元的外國軍事融資，用於補貼此次貸款的利息成本，以幫助加速波蘭的軍購進程。